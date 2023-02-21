"الصحة" تعلن مواعيد الكشف الطبى للراغبين فى أداء الحج.. تعرف عليها

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه من المقرر توقيع الكشف الطبى بالمستشفيات والمراكز الطبية التابعة للوزارة بدء من 9 صباحا وحتى 2 ظهرا، مع التأكيد على أن يتم إرسال البيانات الإلكترونية لنتائج الكشف الطبى، من خلال رابط شبكى بين منظومة الصحة وبوابة الحج الموحدة .

وأشارت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم إجراء الكشف الطبى على الراغبين في السفر للحج، طبقا للنموذج الذى تم التوافق علي والتحاليل اللازمة للكشف وهى :

1- صورة دم كاملة

2- تحليل وظائف كبد

3-تحليل وظائف كلى

4 - أشعة عادي على الصدر

وكانت كشفت وزارة الصحة والسكان عن بدء تلقي طلبات حجاج القرعة بداية من اليوم الثلاثاء وأوضحت أن هناك مجموعة من الأمراض حددتها الوزارة المصابين بها لن يصرح لهم بالسفر لاداء مناسك الحج هذا العام .

وبحسب وزارة الصحة والسكان تضمنت قائمة الأمراض كل من :

1- مرضى الفشل الكلوى ممن يتطلب علاجهم جلسات الغسيل الكلوى

2- مرضى تليف الرئة

3- حالات السمنه المفرطة المرضية

4- حالات المتقدمة من ذوى أمراض القلب والأوعية الدموية والتليف الكبدى والأورام

5- حالات السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأشهر الأخيرة

6 - الحالات المصابة بأمراض نفسية طبقا للتقارير الفنية