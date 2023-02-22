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الشرطة الإسرائيلية تعلن رفع مستوى حالة التأهب على إثر "عملية اقتحام نابلس"

الأربعاء، 22 فبراير 2023 06:42 م
الشرطة الإسرائيلية تعلن رفع مستوى حالة التأهب على إثر "عملية اقتحام نابلس" الاحتلال الإسرائيلى
كتب محمد جمال

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رفعت الشرطة الإسرائيلية مستوى حالة التأهب على إثر "عملية نابلس"، بحسب سكاى نيوز عربية، واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلى حارة الشيخ مسلم على أطراف البلدة القديمة من نابلس، وحاصرت منزلا، وسط إطلاق نار كثيف، قبل أن تنسحب في وقت لاحق.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، أن عدد القتلى ارتفع إلى 10 أشخاص.
 
وأشارت إلى أن عدد المصابين وصل إلى 102 بينهم 6 في حالة حرجة، موزعين على مستشفيات رفيديا الحكومى ومستشفى نابلس التخصصي ومستشفى النجاح ومستشفى الاتحاد النسائى، والعربي التخصصى.

وعبر نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطينى محمود عباس عن إدانته للمداهمة فى نابلس، ودعا لإنهاء الهجمات المستمرة ضد الشعب الفلسطينى.

يذكرأن، دعت القوى الوطنية والإسلامية في القدس، أبناء العاصمة المحتلة إلى الإضراب الشامل والنفير العام في جميع مناطق وبلدات ومخيمات القدس، غدا الخميس، ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني، وآخرها المجزرة التي ارتكبها في نابلس وأدت إلى استشهاد 10 فلسطينيين.

وقالت القوى الفلسطينية في بيان لها، اليوم الأربعاء، "ندعو أبناء شعبنا في العاصمة المحتلة إلى الاضراب العام والخروج إلى الشوارع وعلى الحواجز الاحتلالية وإعلان حالة النفير العام والتصدي لجرائم الاحتلال في كافة المناطق الفلسطينية، خاصة في القدس المحتلة".

واختتمت القوى بيانها بالتأكيد على أن كل هذه الجرائم لن تكسر أو ترهب الشعب الفلسطيني، بل ستزيده إصرارا على النضال من أجل نيل حريته وإقامة دولته المستقلة.


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