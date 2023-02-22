السجن المشدد 15 عامًا لمُتهمين تاجرا فى 7 أصناف مخدرات ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

قضت محكمة جنايات بورسعيد ، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض وعمر أحمد فتحي وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة، بالسجن المشدد 15 عام على متهمين يروجان 7 أصناف من المخدرات .

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 15 من شهر اكتوبر عام 2022 والتي وقعت بدائره قسم الضواحي والمتهم فيها كل من احمد متولي محمد السيد شطا ويبلغ من العمر 27 عاما واسلام احمد راضي محمد حسن ويبلغ من العمر 31 عاما، والمحالين بقرار من النيابة العامة.

أحرز المتهمان بقصد الاتجار 7 أنواع من المخدرة، وهم: نبات الحشيش، والميثافيتامين، والـ CARBOXAMIDE INDAZOLE، والحشيش، والامفيتامين، والترامدول، والبنزوهيكسول.

وتبين بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن 52 لفافة لأجزاء نباتية خضراء لنبات الحشيش وتحتوي على المادة الفعالة للحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، و27 كيس تحوي الإندازول المخدر المدرج كذلك بالجدول الأول من قانون المخدرات، و3 لفافات تحتوي على الميثافيتامين المخدر والمدرج أيضا بالجدول الأول من قانون المخدرات، والسيجاره الملفوفة سيجارة يدويى وبها آثار إشتعال بداخلها كمية من التبغ مختلط بفتات الحشيش المدرج الأول من قانون المخدرات، وسبع أقراص تحوي البنزوهيكسول المخدر المدرج بالجدول الثالث من قانون المخدرات.

وثبت كذلك بتقرير مستشفى السلام أن العينتين المأخوذتين من المتهم الأول البول والدماء ايجابية الترامادول والميثافيتامين المخدرين، كما ثبت أن العينتين الماخوذتين من المتهم الثاني بول ودماء ايجابية الميثافيتامين المخدر.

وقضت محكمة جنايات بورسعيد علي المتهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا وغرامة 100 الف جنيهًا ومصادرة المضبوطات والزمتهما المصاريف الجنائية.