إصابة 7 أشخاص نتيجة تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية بورسعيد

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب 7 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية بورسعيد وتم نقل المصابين إلى مستشفى ابوخليفة للطوارىء ومستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ حادث تصادم سيارتين سيارة ميكروباص مع سيارة سوزوكى على طريق الإسماعيلية بورسعيد بالكيلو 12اتجاه بورسعيد.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث الذى اسفر عن اصابة كلا من إيمان سليمان حماد24 عام مقيمة الهرم الجيزة مصابة كدمة بالرأس و موسى محمد السيد غنيم 14 عام مقيم نفس العنوان مصابسحجات متفرقة بالجسم وعمر محمد السيد غنيم 12 عام مقيم الجيزة مصاب سحجات بالذراعين والساقين وسعيدة حسان فرج 37 عام مقيمة نفس العنوان مصابة كدمة بالساعد الأيمن وزينب أبو سريع مهني عبد العزيز65 عام ومصابة جرح قطعي باللسان 2 سم سحجات بالجبهة.

وتم نقلهم الى مستشفى ابوخليفة للطوارىء لاسعافهم ورعايتهم طبيا، كما أصيب كلا من منى السيد إبراهيم 28 عام مقيمة الجيزة ومصابة خلع بالكتف الأيسر وكدمة بالرأس و رضا أبو سريع مهني50 سنة مقيم الجيزة مصاب كدمة شديدة بالصدر وكدمة بالكتف الأيسر.

وتم نقلهم إلي مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.