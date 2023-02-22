الداخلية تكشف ملابسات ما تم نشره بشأن تعدى طالب على زميله فى الغربية

كتب: محمود عبد الراضى

رصدت وزارة الداخلية ما تم نشره عبر أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان طالب يمزق وجه زميله بوحشية فى المحلة، بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 الجارى تبلغ لمركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية من أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز "مصاب بجرحين قطعيين بالرأس والوجه" بقيام شخص آخر مقيم بذات الناحية بالتعدى عليه بالضرب مستخدماً سلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابته عقب حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة

وفور تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، لسابقة تشاجر المجنى عليه مع شقيقه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.