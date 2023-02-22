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الداخلية تضبط 174 قطعة سلاح و378 قضية مخدرات

الأربعاء، 22 فبراير 2023 12:29 م
الداخلية تضبط 174 قطعة سلاح و378 قضية مخدرات حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (174) قطعة سلاح نارى ، (378) قضية مخدرات وتنفيذ (83515) حكم قضائى متنوعا.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية  حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (21) قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة) .. بحوزة 22 متهم لعدد 9 منهم معلومات جنائية . وتنفيذ (7734) حكم قضائى متنوع وضبط (10) قطع سلاح نارى وأبيض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجارى إستمرار الحملات.


اسلحه

اسلحه ناريه

اخبار الحوادث

الداخلية



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