اليوم السابع
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الأربعاء، 22 فبراير 2023 06:10 م
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"الخارجية الفلسطينية" تدين جرائم الاحتلال في "نابلس"

الأربعاء، 22 فبراير 2023 05:57 م
"الخارجية الفلسطينية" تدين جرائم الاحتلال في "نابلس" وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى
أ ش أ

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أدانت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، الاقتحام الدموي الذي ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة "نابلس"، والذي أدى حتى الآن إلى استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة العشرات، بينها إصابات خطيرة، واعتبرته "إرهاب دولة منظما وتصعيدا خطيرا في ساحة الصراع".


وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، ضرورة وقف جميع الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية، بما فيها الاقتحامات الدموية وجرائم القتل خارج القانون، واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع هو المدخل الوحيد لتحقيق التهدئة .


وبينت الوزارة أنها تتابع هذه الجرائم على المستويات كافة، بما فيها الأممية والمحاكم الدولية المختصة.


فلسطين

رياض المالكي

وزارة الخارجية الفلسطينية

الاحتلال الإسرائيلى

نابلس



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