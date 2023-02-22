ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن زاخاروفا :" أن روسيا تواصل بذل جهود تهدف إلى الانتقال التدريجي من SWIFT إلى آليات نقل المعلومات المالية المحمية من الضغوطات الخارجية" .. مشيرة إلى أنه يتم تطوير طرق أخرى مختلفة لنقل المعلومات المالية بشكل نشط، بما في ذلك تحت رعاية بنك روسيا.



وأضافت أن الدول الغربية كانت قد فرضت عقوبات على روسيا الاتحادية، عقب بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في محاولة لثنيها عن تحقيق أهداف العملية، ومن بين هذه العقوبات، كان فصل البنوك الروسية عن نظام SWIFT.