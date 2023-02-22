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الجنايات تحيل قضية اعتداء شخص على موظفة لجنح مدينة نصر

الأربعاء، 22 فبراير 2023 08:00 م
الجنايات تحيل قضية اعتداء شخص على موظفة لجنح مدينة نصر محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسني

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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بعدم اختصاصها نوعيا بنظر قضية اعتداء شخص على موظفة عبر واتس آب، وإحالتها والدعوى المدنية المرتبطة بها لمحكمة جنح مدينة نصر.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد ممد حماد وباهر بهاء الدين صادق الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وبحضور محمد أحمد لطفى وكيل النيابة وأمانة سر محمد طه محمد.
 
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بدائرة قسم أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة، بالاعتداء على المجنى عليها، بأن أرسل إليها رسائل نصية عبر تطبيق واتس آب تتضمن عبارات مسيئة، بقصد الحصول على منفعة حال كونه له سلطة وظيفية عليها، وتعمده مضايقتها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

الاعتداء على موظفه

محكمة جنايات القاهره

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