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"التضامن" تستعد لاختيار مشرفى حج الجمعيات الأهلية.. تعرف على الشروط

الأربعاء، 22 فبراير 2023 02:30 ص
"التضامن" تستعد لاختيار مشرفى حج الجمعيات الأهلية.. تعرف على الشروط وزارة التضامن الاجتماعى - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستعد وزارة التضامن الاجتماعى، ممثلة في المؤسسة القومية لتيسير الحج، لاختيار مشرفى رحلة حج الجمعيات الاهلية انتهاء استقبال طلبات الراغبين من أعضاء الجمعيات الأهلية.
 
ويشترط في المرشح للإشراف أداء مناسك الحج ضمن بعثة حج الجمعيات الأهلية أن يكون عضو مجلس إدارة أو عضوا عاملا بإحدى الجمعيات المقيدة طبقاً لأحكام القانون 149 لسنة 2019، وأن يتمتع باللياقة الصحية والبدنية والثقافة الدينية الصحيحة اللازمة لأداء المهمة بكفاءة عالية، بالإضافة إلى اجتيازه الاختبارات التحريرية الإلكترونية والمقابلة الشخصية التي تجريها المؤسسة القومية لتيسير الحج وفقاً لمعايير شفافة ومنضبطة، وذلك للقضاء على أي شائبة قد تشوب عملية الاختيار باعتبار المشرف أحد العوامل الرئيسية المهمة في نجاح منظومة الحج.
 
وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، اعتمدت ضوابط اختيار مشرفي رحلة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام بواقع مشرف لكل 45 حاجا، يخصص منها نسبة 80% على الأقل ممن سبق لهم الإشراف على حج الجمعيات ونسبة 20% للمشرفين الجدد.
 
وكان أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، أشار إلى أنه ضمن شروط الترشح للإشراف ألا يزيد سن المرشحين الجدد على 50 عاما وألا يزيد سن المرشحين ذوي الخبرة على 55 عاما، كما يشترط في العضو العامل المتقدم للإشراف أن يكون مر على عضويته بالجمعية عامين على الأقل ويحسب التاريخ في 1/1/2023 وأن يكون من أغراض الجمعية تيسير الحج والعمرة.

التضامن

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شروط حج الجمعيات

ضوابط حج الجمعيات

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موسم الحج



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