اليوم السابع
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الاتصالات: 10 ملايين اشتراك فى الإنترنت الأرضى.. اعرف التوزيع الجغرافى

الأربعاء، 22 فبراير 2023 04:00 ص
الاتصالات: 10 ملايين اشتراك فى الإنترنت الأرضى.. اعرف التوزيع الجغرافى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
كتبت هبة السيد

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كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول مشتركى الإنترنت فائق السرعة ADSL إلي 10.94 مليون اشتراك فى نوفمبر 2022 مقارنة بـ 10.85 مليون اشتراك فى أكتوبر 2022، و9.99 مليون اشتراك فى نوفمبر 2021. 
 
وبلغت نسبة مستخدمى الانترنت عن طريق المحمول من إجمالى مشتركي المحمول 70.07% فى نوفمبر 2022  مقارنة ب70.12% فى أكتوبر 2022 و61.74% فى نوفمبر 2021.
 
ويقترب حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول من 100 مليون اشتراك بنهاية نوفمبر 2022.
 
وفقا للتوزيع الجغرافى للمشتركين بخدمة ADSL، تستحوذ القاهرة الكبرى على 36%، تليها الدلتا 35%، والإسكندرية ومطروح 9%، وقبلي 15%، ومدن القناة وسيناء والبحر الأحمر 5%.
 
كانت الوزارة قد أعلنت عن وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلى 99.10 مليون اشتراك بنهاية نوفمبر 2022، بنسبة انتشار بلغت 94.04%، مقارنة ب99.10 مليون اشتراك فى أكتوبر 2022 بنسبة انتشار بلغت 94.18% و 102.39 مليون اشتراك فى نوفمبر 2021 بنسبة انتشار بلغت 98.60%.
 
وبلغ مستخدمو الإنترنت عن طريق المحمول 69.44 مليون مستخدم فى نوفمبر 2022 مقارنة ب69.49 مليون مستخدم فى أكتوبر 2022 و63.31 مليون مستخدم فى نوفمبر 2021.
 
وارتفع عدد مستخدمو ال USB Modem ليصل إلي 3.34 مليون مستخدم فى نوفمبر 2022 مقارنة ب3.05 مليون مستخدم فى أكتوبر 2022 و 1.87 مليون مستخدم فى نوفمبر 2021.
 
 

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