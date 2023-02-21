اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 فبراير 2023 08:45 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

100 مليون اشتراك بالهاتف المحمول فى مصر

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 08:00 ص
100 مليون اشتراك بالهاتف المحمول فى مصر ابراج الهواتف المحمولة - ارشيفية
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلي 99.10 مليون اشتراك بنهاية نوفمبر 2022، بنسبة انتشار بلغت 94.04%، مقارنة بـ99.10 مليون اشتراك فى أكتوبر 2022 بنسبة انتشار بلغت 94.18% و 102.39 مليون اشتراك فى نوفمبر 2021 بنسبة انتشار بلغت 98.60%.
 
وبلغ مستخدمو الإنترنت عن طريق المحمول 69.44 مليون مستخدم فى نوفمبر 2022 مقارنة ب69.49 مليون مستخدم فى أكتوبر 2022 و63.31 مليون مستخدم فى نوفمبر 2021.
 
وارتفع عدد مستخدمو الـ USB Modem ليصل إلي 3.34 مليون مستخدم فى نوفمبر 2022 مقارنة ب3.05 مليون مستخدم فى أكتوبر 2022 و 1.87 مليون مستخدم فى نوفمبر 2021.
 
 
 

وزارة الاتصالات

خطوط المحمول

مشتركي المحمول

الإنترنت

اقتصاد

شركات المحمول



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة