100 مليون اشتراك بالهاتف المحمول فى مصر

كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلي 99.10 مليون اشتراك بنهاية نوفمبر 2022، بنسبة انتشار بلغت 94.04%، مقارنة بـ99.10 مليون اشتراك فى أكتوبر 2022 بنسبة انتشار بلغت 94.18% و 102.39 مليون اشتراك فى نوفمبر 2021 بنسبة انتشار بلغت 98.60%.
وبلغ مستخدمو الإنترنت عن طريق المحمول 69.44 مليون مستخدم فى نوفمبر 2022 مقارنة ب69.49 مليون مستخدم فى أكتوبر 2022 و63.31 مليون مستخدم فى نوفمبر 2021.
وارتفع عدد مستخدمو الـ USB Modem ليصل إلي 3.34 مليون مستخدم فى نوفمبر 2022 مقارنة ب3.05 مليون مستخدم فى أكتوبر 2022 و 1.87 مليون مستخدم فى نوفمبر 2021.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة