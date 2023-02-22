اليوم السابع
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الأربعاء، 22 فبراير 2023 06:06 م
أكرم القصاص
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الأمن العراقي يكشف هويات قتلى عصابات داعش في عملية الطارمية

الأربعاء، 22 فبراير 2023 06:00 م
الأمن العراقي يكشف هويات قتلى عصابات داعش في عملية الطارمية القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ

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كشف جهاز الأمن العراقي، اليوم الأربعاء هويات قتلى عصابات (داعش) الإرهابية، في عملية الطارمية.


وذكر الجهاز - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - "أن عناصر عصابات داعش الإرهابية الذين تم قتلهم وإحباط مخططهم الإجرامي في قضاء الطارمية بناءً على المعلومات الاستخبارية الدقيقة التي قدمها الجهاز، هم كلٌ من الإرهابي حازم عدنان المكني بـ (براء الرفيعي) يشغل منصب ما يسمى أمني عام في قاطع شمالي بغداد، والإرهابي إبراهيم أحمد المكني بـ (أبو مصعب الحصوة) يشغل منصب ما يسمى آمر مفرزة المثنى في قاطع شمالي بغداد.


وأكد جهاز الأمن أنه "سيبقى اليد الضاربة والدرع الحصين ضد أية محاولة تقوم بها المجاميع الإرهابية".


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