افتتاح معرض "أهلاً رمضان" بمركز إدفو بأسوان لتوفير سلع بأسعار مخفضة.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أكد إبراهيم سليمان رئيس مركز و مدينة إدفو بمحافظة أسوان، أنه تم إفتتاح معرض "أهلاً رمضان" بجوار مقر الوحدة المحلية لمجلس المدينة، تحت رعاية محافظة أسوان، لمحاربة الغلاء ومواجهة ظاهرة إرتفاع الأسعار ومحاولات الاحتكار وذلك من خلال توفير السلع الغذائية والاستهلاكية بكميات كافية وبأسعار مخفضة وجودة مناسبة.

وقال رئيس مدينة إدفو، فى بيان صحفى، إنه خلال تفقد أقسام المعرض تم التنبيه بالإلتزام بتعليمات المحافظ بشأن الحرص على توفير منتجات اللحوم والدواجن والزيوت والمسلى والبيض والألبان والسكر والأرز والمكرونة وغيرها من السلع الإستراتيجية والغذائية بشكل منتظم وبأسعار مخفضة ، بجانب التأكيد على وضع لافتات ولوحات توضيحية مدون عليها أسعار السلع المخفضة مقارنه بأسعار السوق المحلى.

من جانبه، شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وأيضاً تعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتوسع فى إقامة المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة لمحاربة الغلاء ومواجهة ظاهرة إرتفاع الأسعار ومحاولات الإحتكار وذلك من خلال توفير السلع الغذائية والإستهلاكية بكميات كافية وبأسعار مخفضة وجودة مناسبة لتلبية إحتياجات المواطنين والأهالى بمختلف المراكز والمدن.

وكلف محافظ أسوان، بضرورة المتابعة الميدانية أولاً بأول لمدى إلتزام العارضين والشركات المشاركة فى معارض " أهلاً رمضان " بعرض وتوفير السلع الإستراتيجية الغذائية بشكل مستمر بما يتناسب مع أسلوب العرض والطلب لإتاحة الفرصة للأهالى والمواطنين لشراء إحتياجاتهم من تلك السلع الأساسية بالشكل المطلوب.