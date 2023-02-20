نائب محافظ أسوان يتفقد تنفيذ مشروعات حياة كريمة وتطوير مدينة إدفو.. صور

واصل أحمد شعبان، نائب محافظ أسوان، جولاته التفقدية لمتابعة نسب التنفيذ لمشروعات المبادرة الرئاسية ومن بينها مشروع الرصف بطريق الغنيمية / إدفو بطول 3 كم حيث رافقه فى الجولة إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو، والمهندس محمد فتحى مدير عام الطرق ، بجانب المهندسين المشرفين على تنفيذ خطة الرصف.

وأكد أحمد شعبان، فى بيان صحفى، أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان، تم التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى بتنفيذ هذا المشروع ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث تم بدء العمل فى رصف وإعادة تأهيل طريق الغنيمية / إدفو بطول 3 كم ، وبتكلفة 20 مليون جنيه ، ويتم التنفيذ بواسطة شركة النيل التابعة لوزارة النقل ، وبإشراف من الهيئة العامة للطرق والكبارى.

وأشار، إلى أن هذا الطريق يعد بمثابة المدخل الأساسى والحيوى لمدينة إدفو، والطريق الوحيد الموصل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة حيث تم الإنتهاء من أعمال وخطوط الغاز والمياه والكهرباء.

وشملت جولة نائب المحافظ تفقد أعمال الرصف بشارع المعبد والكورنيش بإدفو لسرعة الإنتهاء من هذه المشروعات ، بجانب تفقد معبد إدفو لتكثيف الجهود لتلافى أى ملاحظات داخل المعبد ، فضلاً عن تفقد موقف الغنيمية وعزبة تلى.