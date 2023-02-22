اليوم السابع
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الأربعاء، 22 فبراير 2023 09:12 م
أكرم القصاص
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اعتقال 6 إرهابيين من تنظيم "داعش" في نينوى شمال العراق

الأربعاء، 22 فبراير 2023 08:00 م
اعتقال 6 إرهابيين من تنظيم "داعش" في نينوى شمال العراق القوات العراقية
أ ش أ

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أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية، اليوم الأربعاء، اعتقال 6 إرهابيين من داعش، وضبط أسلحة في محافظة نينوى شمال البلاد. 


وذكرت الوكالة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أنه "استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة، ألقت قوة وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بعملية نوعية، القبض على 6 إرهابيين في محافظة نينوى من عصابات داعش".


وأضاف البيان أنه: "تم العثور على كدس للعتاد بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود قنابل هاون مخبأة تحت الأرض، وتم استخراج أكثر من 350 قنبلة".


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الاستخبارات العراقية

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