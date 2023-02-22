استمرار برامج نقل المعرفة التخصصية وبرامج تطوير الذات بمركز استدامة

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد مركز استدامة للتدريب والتطوير استكمال برنامج " رفع كفاءة المحققين القانونيين بالمحافظة -مرحلة ثانية"، وذلك ضمن بروتوكول التعاون مع هيئة النيابة الإدارية، يستفيد منه 50 من محققي المحافظة بكافة الوحدات التنظيمية التابعة من مديريات خدمات، مراكز ومدن وديوان عام، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ.

بالاضافة لبرنامج " تمهير " برنامج متخصص لرفع الكفاءة الوظيفية يهدف الى زيادة الوعي المهني للعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية التابعة، البرنامج من فئة برامج تطوير الذات والتوعية المهنية للعاملين بالجهاز الإداري على اختلاف فئاتهم الوظيفية، بما يضمن صقل المعارف المهنية.

وشمل برنامج" تمهير " خلال اليوم محاضرة الولاء الوظيفي وزيادة إنتاجية العمل" والذي يستفيد منه على مدار أيامه الخمس خلال المرحلة الأولى 30 من موظفي الديوان العام.