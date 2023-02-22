إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمدينة كفر شكر

القليوبية إبراهيم سالم

شهد طريق عزبة العرب – كفر تصفا دائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل، جرى على الفور نقل المصابين لمستشفى كفر شكر لاتخاذ اللازم وتقديم العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق عزبة العرب - كفر تصفا دائرة المركز، وإصابة 3 أشخاص.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة 3 أشخاص، إثر حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق عزبة العرب – كفر تصفا دائرة المركز، وجرى نقلهم لمستشفى كفر شكر المركزي.

وعلى الفور دفعت الأجهزة التنفيذية بمعداتها لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها وتولت النيابة التحقيق.