اليوم السابع
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إصابة 10 أفراد من أسرة واحدة باختناق في المنصورة بسبب تسريب غاز بينهم 5 أطفال

الأربعاء، 22 فبراير 2023 01:52 ص
إصابة 10 أفراد من أسرة واحدة باختناق في المنصورة بسبب تسريب غاز بينهم 5 أطفال إسعاف - أرشيفية
الدقهليه شريف الديب

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أصيب 10 أفراد من أسرة واحدة بحالة اختناق بمدينة المنصورة نتيجة تسريب غاز، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفي الطوارئ بينهم خمسة أطفال تم تحويلها إلى مستشفي الاطفال الجامعى.
 
تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ الى مأمور قسم ثان المنصورة، بإصابة أسرة كاملة مكونة من 10 أفراد بحالة اختناق فى منطقة كفر البدماص بناحية شارع قناة السويس التابع لدائرة القسم.
 
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وتم استدعاء سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة 10 بحالة اختناق نتيجة حدوث تسريب فى الغاز داخل الشقة، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفي الطوارئ بالمنصورة، وتم نقل خمسة أطفال من المصابين إلى مستشفي الأطفال الجامعي.
 
تم نقل منى ن ال ال ، 36 عامًا، و سهير ع ال ، 64 عامًا، و رشا ع ن  17عاما، و نافع ع ح ش  66 عامًا، و حسام ن ع، 41 عامًا، بالاضافة الي 5 اطفال، وجاري تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الدقهليه

اخيار الحوداث

اختناق أسرة بالمنصورة

تسريب غاز



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