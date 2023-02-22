إحالة أوراق متهمين بقتل شخص أبلغ عن إتجارهم فى المخدرات إلى فضيلة المفتى

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الحادية عشر، بإحالة أوراق ـ2 متهمين إلى فضيلة مفتى الجمهورية، لاتخاذ الرأى الشرعى فى إعدامهم، بعد إدانتهم بقتل شخص عمدًا والتخلص منه باستخدام بندقيتين آليتين بمركز ميت غمر محافظة الدقهلية لاعتقادهم أن المجنى عليه قام بالابلاغ عنهم بالإتجار فى المواد المخدرة.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد رفعت أحمد المساح، وعضوية المستشار رفعت محمد السعيد اللواء، والمستشار حسام محمود حشيش، والمستشار أحمد عبد الحى قورة، بالقضية رقم 14589 لسنة 2021 جنايات مركز ميت غمر والمقيدة برقم 2695 لسنة 2021 كلى جنوب المنصورة

كان المحامى العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية قد أحال كلًا من: " سمير. ع.ا.ا" 29 سنة، سائق توكتوك و" محمد.ج.ع.س"، 24 سنة سائق ومقيمين بقرية كوم النور مركز ميت غمر "محبوسين " لأنهما بتاريخ 21-7 -2021 بدائرة مركز ميت غمر- محافظة الدقهلية - قتلا المجنى عليه محمد حامد عبد الفتاح سيد الأهل، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد وأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم والمسبق على ذلك، لما إختمر فى ذهنهما وما استقرت فى عقيدتهما وما أنطوت عليهم إرادتهم على ارتكاب الإثم، وسفك دم المجنى عليه بأن أعدا لتنفيذ جريمتهما سلاحين ناريين " بندقتين آليتين " وبداخلهم ذخيرتهما.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين توجها إلى مكمنهما متربصين بالمجنى عليه بالمكان الذين أيقنا سلفًا واستقرا عليه لمرور المجنى عليه به وما أن شاهداه بمحل الواقعة حتى أقدما على إرتكاب فعلتهما واطلقا وابلًا من الأعيرة النارية صوبة.