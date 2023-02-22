اليوم السابع
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إحالة أوراق عامل للمفتى بتهمة التعدى على ابنة خاله فى قنا

الأربعاء، 22 فبراير 2023 06:38 م
إحالة أوراق عامل للمفتى بتهمة التعدى على ابنة خاله فى قنا أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أحالت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار طارق يسري مصطفى، وعضوية المستشارين طلال محمد عبدالحميد رضوان، ويوسف فهمي عبدالرحمن صقر، وأمانة سر ياسين حسن مهران، أوراق عامل للمفتي، بتهمة التعدي على ابنة خاله، بمركز دشنا شمالي قنا.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2019، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل ووجهت جهات التحقيق للمتهم محمد.ع.م 32 عاما، تهمة التعدي على طالبة بالصف الأول الثانوي الصناعي، وهددها بنشر صورها، وهتك عرضها.
 
 
تم إحالة القضية التي حملت رقم 12505 لسنة 2022 جنح دشنا، والمقيدة برقم 2540 لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، التي عاقبت المتهم، بإحالة أوراقه إلى المفتي، وتحديد جلسة الثالث من مايو المقبل للنطق بالحكم.
 
 
 
 

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