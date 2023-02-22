ضبط تاجري مخدرات بحوزتهم كمية من الشابو والحشيش فى نجع حمادي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط تاجري مخدرات، بحوزتهم كمية من الشابو والحشيش المخدر، بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من وحدة مباحث نجع حمادي يفيد تمكن قوة أمنية من ضبط، كمال. ع، 25 عامًا، وبهاء.ع، 40 عامًا، تاجرى مخدرات وبحوزتهم 200 جرام من مخدر الشابو، قيمتهم 250 ألف جنيهًا، وكمية من مخدر الحشيش قبل ترويجهم على عملائهم بدائرة مركز نجع حمادي.

تم ضبط المتهمين وتبين عملهم في تجارة المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم في دائرة مركز نجع حمادي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.





