أوكرانيا: القوات الروسية تقصف خاركيف بصواريخ إس-300

أ.ش.أ

أكد رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خاركيف في جنوب أوكرانيا، أولية سينهوبوف، أن القوات الروسية تقصف الإقليم بصواريخ من طراز "إس-300".. داعيا سكان الإقليم إلى ضرورة البقاء في الملاجئ.

وقال سينهوبوف في تصريح صحفي أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، اليوم الأربعاء، : "المحتلون يهاجمون الإقليم مرة أخرى! لا تتجاهلوا إنذار الغارات الجوية ابقوا في الملاجئ!".

وأضاف:" سُمع دوي أربعة انفجارات على الأقل في المدينة"..مشيرًا إلى تصريح سيرهي ميلنيك، قائد حامية خاركيف العسكرية، بأن الجيش الروسي ضرب الإقليم بصواريخ S-300 في حوالي الساعة 10:30 بالتوقيت المحلي صباح اليوم.

وأكد سينهوبوف أن شخصين أصيبا جراء الهجوم الصاروخي الأخير.