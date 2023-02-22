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أوكرانيا: القوات الروسية تقصف خاركيف بصواريخ إس-300

الأربعاء، 22 فبراير 2023 12:05 م
أوكرانيا: القوات الروسية تقصف خاركيف بصواريخ إس-300 الحرب الروسية الأوكرانية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أكد رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خاركيف في جنوب أوكرانيا، أولية سينهوبوف، أن القوات الروسية تقصف الإقليم بصواريخ من طراز "إس-300".. داعيا سكان الإقليم إلى ضرورة البقاء في الملاجئ.

 

وقال سينهوبوف في تصريح صحفي أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، اليوم الأربعاء، : "المحتلون يهاجمون الإقليم مرة أخرى! لا تتجاهلوا إنذار الغارات الجوية ابقوا في الملاجئ!".

 

وأضاف:" سُمع دوي أربعة انفجارات على الأقل في المدينة"..مشيرًا إلى تصريح سيرهي ميلنيك، قائد حامية خاركيف العسكرية، بأن الجيش الروسي ضرب الإقليم بصواريخ S-300 في حوالي الساعة 10:30 بالتوقيت المحلي صباح اليوم.

 

وأكد سينهوبوف أن شخصين أصيبا جراء الهجوم الصاروخي الأخير.

 


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