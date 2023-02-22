أهالى قرية العشى بالأقصر ينطلقون فى فعاليات ليالى مولد الشيخ محمد العشى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت قرية العشى التابعة لمدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، انطلاق فعاليات مرماح الخيول فى مولد الشيخ محمد العشى، حيث يتوافد الخيالة والمئات من أبناء محافظة الأقصر والمحافظات المجاورة، وذلك للمشاركة فى المولد وسباقات الخيل والمرماح على أنغام المزمار والربابة وسط أجواء مميزة.

ومن جانبه يقول الحاج خالد حرز الله إبن قرية العشى، أنه مع بداية شهر شعبان المبارك من كل عام، تنطلق فعاليات مولد الشيخ محمد العشى المولد الأشهر فى مدينة الزينية شمال المحافظة، وذلك لمدة 4 أيام تختتم بفعاليات الليلة الختامية بتنظيم مرماح الخيول وحلقات التحطيب وغيرها من المظاهر المبهجة للمولد وسط حضور الآلاف من الأهالى.

وأضاف الحاج خالد حرز الله، لـ"اليوم السابع"، أن الشيخ محمد العشى هو أحد أولياء الله الصالحين بمحافظة الأقصر، وله مريدون ومحبون من كل أنحاء الصعيد، ويحتفل بالمولد الخاص به فى الأيام الأربعة الأولى من شهر شعبان، ويكون اليوم الخامس هو "الدورة" التى يخرج فيها أبناء القرية من رجال ونساء وشباب وأطفال تجوب جميع أنحاء القرية، كما يقوم كافة أبناء القرية بعمل مأدبة غداء وعشاء لضيوفهم من كافة أرجاء المحافظة وكافة أنحاء مصر، مؤكدًا على أن فعاليات الليلة الختامية لمولد الشيخ محمد العشى يتم خلالها تنظيم أناشيد دينية ومدائح وفرق موسيقية شعبية، وإقامة حلقات لعبة التحطيب التراثية التى يتميز بها أبناء الصعيد، وكذلك إقامة موائد طعام للمشاركين فى المولد من القرى المجاورة، وخروج المئات من الأطفال للاحتفال فى الملاهى وشراء الحلوى للمولد.

وأكد ابن قرية العشى، أنه بدأت فعاليات أول أيام المولد بخروج الدورة والزفة الافتتاحية لتجوب القرية للإعلان عن بدء احتفالات القرية بالمولد، بجانب تنظيم سباقات المرماح للخيول والذى يقام بصورة يومية بعد العصر، ويشارك فيه العشرات من الخيالة وملوك السباقات بالقرية والقرى المجاورة، موضحًا أنه يستقبل عمد ومشايخ وكبار القرية طوال أيام المولد الضيوف من قرى ومختلف محافظات مصر لزيارة أقاربهم والاحتفال بالمولد ويشارك به جميع أفراد القرية، بجانب تنظيم موائد الغداء والعشاء للضيوف طوال أيام المولد.



الخيالة خلال إنطلاق مولد الشيخ العشي



الخيالة فى مولد الشيخ العشي شمال الأقصر



خيالة الأقصر بمولد الشيخ العشي شمال الأقصر



سباقات الخيول بمولد الشيخ العشي شمال الأقصر



فرحة الأهالى ببدء مولد الشيخ العشي شمال الأقصر



فرحة إنطلاق مولد الشيخ العشي شمال الأقصر



