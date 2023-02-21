900 منفذ لمعارض "أهلا رمضان" فى الجيزة تتيح السلع بأسعار مخفضة.. التفاصيل

كتبت – مرام محمد

أتاحت محافظة الجيزة، عددا كبيرا من منافذ السلع الثابتة والمتحركة فى مختلف الأحياء والمراكز والمدن؛ لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وإحكام السيطرة على الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتضم الجيزة، أكثر من 900 منفذ متنوع ما بين ثابت ومتحرك تغطى كافة قطاعات المحافظة، تتيح احتياجات المواطنين من كافة المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والدقيق والعدس والأرز والزيوت واللحوم الطازجة والمجمدة والخضراوات، بتخفيضات تصل لـ30%.

ويوضح "اليوم السابع" فى السطور التالية خارطة منافذ السلع المخفضة في محافظة الجيزة.

أولا: معارض "أهلا رمضان"

-معرض "أهلا رمضان" في أرض المطاحن بشارع الملك فيصل.

-معرض "أهلا رمضان" بمنطقة خدمات الحى 11 ، 12، بمدينة 6 أكتوبر.

-معرض "أهلا رمضان" بشارع المدرسة بمنطقة المنيب بحي جنوب الجيزة.

-معرض "أهلا رمضان" بشارع بورسعيد بمركز ومدينة البدرشين.

-معرض "أهلا رمضان" بشارع شكري القواتلي بمركز ومدينة العياط.

-معرض "أهلا رمضان" في إمبابة بحي شمال الجيزة "الافتتاح قريبا".

ثانيا: منافذ السلع الثابتة والمتنقلة

-(حى شمال الجيزة) 3 منافذ بشارع البوهى نهاية شارع الوحده والثانى بشارع الوحدة ناصية شارع المنيرة الرئيسي والثالث بشارع طلعت حرب ناصية شارع محمد حجازى.

-(حى الوراق) 4 منافذ ومواقعهم أمام قسم شرطة الوراق وبجوار مبنى الحى القديم.

-(حى العجوزة) 11 مجمع استهلاكى وهم بشوارع 6 شارع محجوب ثابت و16 شارع الفالوجا وخلف مسرح البالون بشارع أبو المعاطى وبشوارع البطل أحمد عبد العزيز والحوفى بمدينة الأوقاف و29 شارع جامعة الدول العربية وبشوارع الكوثر وأحمد عرابي والحجاز والرشيد وبشارع المشروع بميت عقبة.

-(حى الهرم) 3 منافذ ومواقعهم بكفر المنفى بجوار الجامع الأصفر وبشارع الصفا والمروة أمام المدرسة والثالث بشارع سليم بجوار الدائري وعدد 61 منفذ ثابت ومجمع إستهلاكى بالتعاون مع العديد من الجهات موزعين بكافة قطاعات حى الهرم بالإضافة إلى السيارات المتنقلة لبيع اللحوم والسلع الغذائية وعددها 12 سيارة ومواقعهم بالطالبية فيصل وشارع المطبعه والطوابق وكعبيش والمنشية والمريوطية وشارع زغلول.

- (حى بولاق الدكرور) عدد 2 منفذ الأول بشارع التحرير للخضراوات والفاكهة والثانى بشارع المطبعه.

- (مركز منشأة القناطر) 3 منافذ بجوار المدينة وبقرية نكلا.

- (مركز الواحات البحرية) 5 منافذ سلعية الأول خلف الوحده المحلية والثانى بميدان الرحمن والثالث بقرية القصر بميدان النادى و2 منفذ للخضراوت والفواكه بمدينة الباويطى وقرية منديشة.

- (مركز الصف) 3 منافذ الاول بقرية الاخصاص ومنفذين بأراضي فضاء بطريق 21 وفى (مركز أوسيم) تم تشغيل منفذ بقرية برطس.

- (مركز كرداسة) تم تشغيل منفذ بجوار المدينة.

- (مركز أبو النمرس) 2 منفذ بقريتى المنوات وبالمدينة.

- (مدينة الحوامدية) منفذ بجوار مسجد الشهداء.

- (مركز ومدينة أطفيح) 4 منافذ بالمدينة وقرى الكداية وصول والكريمات ومنفذ (بمدينة البدرشين).

- (مركز العياط) 2 منفذ بقريتى البليدة وطهما.

ثالثا: سيارات اليوم الواحد

- شارع عز الدين عمر – الطالبية

-3 سيارات في ميدان الطوابق

- الوراق بجانب الإدارة التعليمية

- (4) سيارات بمحطة مترو البحوث – الدقي

- شارع التحرير

- (2) سيارة في شارع المطبعة – الهرم

- شارع الحصري – مدينة 6 أكتوبر

- كفر تهرمس – بولاق الدكرور

- ميدان الجيزة

- شارع العشرين – بولاق الدكرور

- شارع زغلول – الهرم

- سوق فاكيهة – العمرانية

- أرض اللواء – العجوزة

- شارع شاهين - العجوزة

- هضية حدائق الأهرام

- هرم سيتي – مدينة 6 أكتوبر

- ميت عقبة – العجوزة

- أم المصريين – قسم الجيزة

- شارع مستشفى الصدر – العمرانية

- شارع الشهيد – الهرم

- شارع المدبح – المنيب