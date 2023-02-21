

وقال الوزير الأوكراني -في تصريحات متلفزة وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الاثنين- إن "كل اجتماعوكل محادثة وحتى المحادثة بين رئيسي أوكرانيا والولايات المتحدة تعمل على تسريع عمليات التسليم. ولكن هناك عنصرا آخر فلكي تصل الأسلحة، هناك حاجة إلى شيئين: قرار سياسي ولوجستيات منظمة ببراعة. وحاليا لدينا قرار سياسي ولدينا إرادة سياسية والآن من الضروري أن تعمل اللوجستيات على الجانب الأوكراني وإلى جانب الشركاء حتى تصل الأسلحة".



وأضاف أنه من بين الأنواع السبعة من الأسلحة الضرورية التي لم تكن تمتلكها أوكرانيا قبل بدء الحرب، تلقينا ستة في عام واحد.



وشدد كوليبا على أن "المهمة الرئيسية الآن هي تسليم كل ما تم التعهد به في الوقت المحدد لأوكرانيا مع أطقم مدربة".

يذكر أن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن وصل في وقت سابق من اليوم في زيارة لأوكرانيا حيث أعلن عن حزمة جديدة من المساعدة الأمنية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار.