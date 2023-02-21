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واي فاي ومكيف.. مواصفات الأتوبيس الترددى بديل الميكروباص على الدائرى (انفوجراف)

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 09:21 م
واي فاي ومكيف.. مواصفات الأتوبيس الترددى بديل الميكروباص على الدائرى (انفوجراف) الأتوبيس الترددي
كتب سيد الخلفاوى

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اقترب تشغيل الأتوبيس الترددى BRT على الطريق الدائرى، والذى يعمل بالكهرباء، ضمن خطة وزارة النقل لتطوير الطريق الدائرى، ليكون وسيلة حضارية تعمل كبديل للميكروباص على الدائرى، وتوفير طريق بديل للميكروباص "طريق خدمة" بمحاذاة الطريق الدائرى.
 
ويتناول اليوم السابع خطة تشغيل الأتوبيس الجديد ومواصفاته..
 
1.  يتم تصنيع الأتوبيس محليا ويعمل بالكهرباء.
 
2.  ومن المقرر أن يعمل الأتوبيس على الطريق الدائرى يونيو القادم.
 
3.  يسع الأتوبيس 70 راكبا.
 
4.  مكيف الهواء.
 
5.  يحتوي على واي فاي، ووصلات لشحن الهواتف.
 
6.  به شاشات داخلية ومقاعد مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال.
 
7.  به أماكن لوضع الحقائب.
 
8.  مراقب بالكاميرات من الداخل، ومدعم بكاميرات من الخلف.
 
9.  يضم منفذين للشحن السريع.
 
10. يضم 3 أبواب منها 2 باب تفتح بالتوازى مع بابى المحطات الموجودة على الدائرى.
 
11. تم تصنيع هذه الأبواب بارتفاع معين لتتساوى مع مستوى رصيف المحطة لراحة الركاب.
 
12. يتم تصنيع 100 أتوبيس كهربائي للعمل في المرحلة الأولى من مشروع الاتوبيس الترددي على الطريق الدائر.
 
13. تزداد نسبة التصنيع المحلي بالأتوبيس من 50% حتى يتم الوصول إلى التصنيع الكامل 100%.
 
14. يتكامل مع وسائل النقل الأخرى "القطار السريع – LRT – المونوريل – المترو".
 
15. تبلغ عدد محطاته 49 محطة على الدائرى.
 
16. يستهدف القضاء على المواقف العشوائية على الطريق.
 
17. سيتم ربطه بمواقف نموذجية أسفل الطريق.
 
18. له حارة داخلية مخصصة وسط الطريق الدائرى.
 
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اليوم السابع بلس



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