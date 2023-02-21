مصر تحصد المراكز الأولى بمسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والابتهال الدينى

بورسعيد - محمد عزام

حصدت جمهورية مصر العربية، عدد من المراكز الأولى في مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والابتهال الدينى، وتم تكريمهم خلال حفل الختام الذي انتهى منذ قليل، بالمركز الثقافي الترفيهي في نطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد.

وجاء ترتيب المراكز في كافة الفروع من حفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى كالتالى:

الفرع الأول

الأول محمود حسن بيات من دولة كندا

الأول مكرر محمد أمين حسن من دولة أمريكا

الثالث رامي على غلاب من دولة مصر

الفرع الثاني

الأول محمد الحسن عشري من مصر

الثاني عبدالباسط عبدالفتاح وراش من المغرب

الثالث طاوش عبدالله من الجزائر

الفرع الثالث

الأول إيمان رمضان الرشيدي من مصر

الثاني رحمه قاسم أمريكا

الثالث حليمة عبدالناصر من بريطانيا

الثالث مكرر آسيا أحمد من نيجيريا

الفرع الرابع

الأول أحمد إبراهيم عبدالرازق من مصر

الثاني بلال الأغبري من اليمن

الثالث محمد الحسيني الشتيوي من المغرب

مسابقة الأئمة في حفظ القرآن الكريم

الأول صالح غازي أحمد

الثاني أحمد السعيد عكاشة

الثالث أحمد يوسف الحسيني

وشهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، احتفالية ختام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها السادسة، والتى تحمل اسم القاريء الشيخ "نصر الدين طوبار "، بالمركز الثقافي ببورسعيد، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والعميد أحمد عبد الجواد المستشار العسكري، والدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

تضمن حفل الختام ، تلاوة آيات من القرآن الكريم ، عقبه كلمة أعضاء لجنة التحكيم والتي أكدوا خلالها أنه تم الإنتهاء من تنفيذ النسخة السادسة من المسابقة على أكمل وجه، متحدثين عن فضل حفظ وقراءة القرٱن الكريم للمشاركين في المسابقة، وفضل الأجر الذي سيكون من نصيب القائمين على تنظيم المسابقة، مشيرين إلى أن الجائزة الكبرى هى قراءة كتاب الله، والكل في هذه المسابقة فائزون، فضلا عن التطرق للحديث عن مكانة مصر وذكرها في القرآن الكريم، موجهين الشكر لمحافظة بورسعيد على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال للمشاركين في المسابقة، كما أشادو بالطفرة التنموية غير المسبوقة التي لمسوها على أرض بورسعيد.

ورحب محافظ بورسعيد بالحضور، موجهاً الشكر لكافة الجهات المشاركة في تنظيم المسابقة وخروجها بهذا الشكل المشرف، متناولاً الحديث عن تاريخ بورسعيد الديني والحضاري، مشيراً إلي أن هناك علاقة وثيقة بين الماضي والحاضر، فمحافظة بورسعيد منذ التاريخ تحتضن الأديان السماوية والفعاليات الدينية المختلفة.

وأعرب محافظ بورسعيد، عن فخره بتنظيم المسابقة على أرض بورسعيد، لافتا إلى أن بورسعيد شرفت بإقامة المسابقة للعام السادس على التوالى، وأن أبناء بورسعيد فائزون كونهم احتضنوا المسابقة، وأكد أن مصر هي منارة الإسلام المعتدل، والعمود الفقاري للدول الإسلامية، والتي تحتضن أفكار الشباب، ومصر هي العمود الفقاري للدول الإسلامية".

وخلال فعاليات حفل الختام، قام محافظ بورسعيد بتكريم أعضاء لجنة التحكيم، وإعلان نتيجة المسابقة والفائزون بالمراكز الأولى في الأفرع الخمس للمسابقة.

وشارك في المسابقة 65 متسابقا من مختلف الدول حول العالم، من بينها: الإمارات، وتونس، الجزائر، السودان، فلسطين، الأردن، نيجيريا، كينيا، كندا، لبنان، المغرب، أمريكا، اليمن، أثيوبيا، أندونيسيا، أوغندا، باكستان، وتشاد، والهند

وتمنح المسابقة جوائز مالية للثلاثة الأوائل في الأفرع الخمسة للمسابقة وهي : حفظ القرآن الكريم كاملاً بروايتين للشباب، وحفظ القرآن الكريم برواية واحدة كاملا للإناث، والقراءة بالصوت الحسن والإبتهال والإنشاد الديني، وفرع الأئمة والذي تم إضافته مؤخراً خلال هذه الدورة من المسابقة.