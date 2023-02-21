ختام مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والابتهال الدينى بحضور المحافظ ..صور

بدأت منذ قليل، احتفالية محافظة بورسعيد ، لختام مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والابتهال الدينى، والتى تحمل اسم المبتهل الراحل "نصر الدين طوبار" بمسرح المركز الثقافى الترفيهى فى نطاق حى الشرق بمحافظة بورسعيد.

ويشهد الاحتفالية، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، ولفيف من القيادات التنفيذية وأهالي المحافظة، والمتسابقين.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، شهدوا مساء الجمعة الماضية، حفل افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، وذلك بالمسرح الكبير في المركز الثقافي "أوبرا بورسعيد"، بمشاركة 65 متسابق يمثلون 41 دولة مشاركة في المسابقة.

وتضمن حفل الافتتاح تلاوة آيات من القرآن الكريم، وفقرات إنشاد دينى، وتكريم عدد من كبار المشايخ، وأسر رجال دين راحلين.

وأشار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى أن المسابقة تقام في دورتها السادسة، وتحمل اسم الشيخ المبتهل "نصر الدين طوبار"، وأنها تعتبر واحدة من أكبر المسابقة الدينية الدولية، وتجمع مشاركين من كافة أنحاء العالم، لافتًا أنه جرى اتخاذ كافة الترتيبات والتنسيقات على أعلى مستوى لإقامة المسابقة على أرض بورسعيد.

وشارك في المسابقة 41 دولة من بينها: الإمارات، وتونس، الجزائر، السودان، فلسطين، الأردن، نيجيريا، كينيا، كندا، لبنان، المغرب، أمريكا، اليمن، أثيوبيا، أندونيسيا، أوغندا، باكستان، وتشاد، والهند.