اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 فبراير 2023 04:19 م
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مصرع 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارة نقل بأخرى فى جمصة بالدقهلية

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 02:53 م
مصرع 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارة نقل بأخرى فى جمصة بالدقهلية جثة - أرشيفية
الدقهلية : محمد الحبشي

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لقى 3 أشخاص مصرعهم بسبب حادث تصادم على الطريق الدولى السريع وتحديدا أمام مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية.

 

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائى بورود إشارة من مأمور مركز شرطة جمصة، بوقوع حادث تصادم سيارة نقل ثقيل بأخرى ربع نقل ونتج عن الحادث مصرع 3 أشخاص.

 

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ محل الواقعة، وتبين مصرع عدى عاطف خورشيد 22 عام، محمود ناصر شطا 25 عاما، محمد فاروق عبدالحليم 50 عاما، وذلك نتيجة تصادم سيارة نقل بالسيارة التى يستقلونها من الخلف.

 

تم تحرير محضر بالواقعة ونقل الجثامين لمشرحة مستشفى جمصة المركزى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


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