مصرع شخص أسفل عجلات قطار بقنا

لقى شخص مصرعه، اليوم الثلاثاء، بعد اصطدام قطار به بمزلقان دشنا شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقله إلى مشرحة المستشفى.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع شخص أسفل عجلات القطار بمزلقان مدينة دشنا، شمال محافظة قنا وتبين مصرع فوزي عبد النبي، 45 عاما، من أبو مناع بدشنا، أثناء عبوره المزلقان.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا، فيما تتولي الأجهزة الأمنية التحقيقات في الواقعة.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الثلاثاء، من ضبط المتهم بقتل شاب وإلقاء جثته بالطريق الصحراوي، بالقرب من قرية المراشدة شمال محافظة قنا.

تلقي اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة الوقف يفيد العثور على جثة شاب ملقاة علي جانب الطريق بالقرب من قرية المراشدة بقنا، وتبين أن الجثة لشاب يدعى عرفات.د، من إحدى مناطق مركز الوقف، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط متهم بقتل الشاب وتبين أنه زميله في العمل من إحدي قرى مركز دشنا شمال قنا، بسبب خلافات بينهما.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتحفظ على المتهم وجاري التحقيق معه في الواقعة من قل مركز شرطة الوقف.