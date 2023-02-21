مصرع سيدة فى حادث تصادم أثناء عبورها الطريق بدمنهور

البحيرة - ناصر جودة

لقيت سيدة مصرعها إثر اصطدامها بأتوبيس ركاب نقل عام أثناء عبورها الطريق بمدينة دمنهور بالبحيرة، حيث تلقى مدير أمن البحيرة ، إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع "سوريا .ح.ح" 50 عاما مقيمة بأبو الريش دمنهور إثر اصطدام أتوبيس نقل عام بها أمام مدرسة عمر مكرم الثانوية طريق النصر بمدينة دمنهور.

وتم نقل جثمان المتوفية إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

ويذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت مؤخرا حادث سير أسفر عن مصرع سيدة مسنة إثر إصطدامها بسيارة مسرعة أثناء عبور الطريق الصحراوى بالبحيرة، وبالفحص تبين مصرع جثة سيدة مقيمة مركز الدلنجات إثر اصطدامها بسيارة أثناء عبورها طريق القاهرة - الإسكندرية دائرة مركز وادى النطرون بالبحيرة.