إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بدمنهور فى البحيرة

وبالفحص تبين وقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بعدد من الأشخاص بمدينة دمنهور، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور العام لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

والمصابون هم أحمد أحمد أبو قاسم، 21 سنة، يوسف علي مشحوت، 19 سنة، مقيم مركز وادي النطرون، عمر عبد الفراج الصافي، 22 سنة، مقيم مركز وادي النطرون، دينا أشرف نبوي 16سنة ، مقيمة مركز دمنهور، محمد عبداللطيف عبد المنعم، 30 سنة، مقيم قرية دنشال بمركز دمنهور، أحمد أسامة عبيد 20 عاما، مقيم مركز وادي النطرون.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.



