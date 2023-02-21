محافظ قنا يطلق إشارة التشغيل التجريبى لعدد من المنشآت الطبية بقرية العركى

قنا صابر سعيد

اختتم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولته الميدانية بقرية العركي التابعة لمركز فرشوط، والتى تم خلالها إطلاق إشارة التشغيل التجريبي لعدد من المشروعات الخدمية التى تم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".



واستمع محافظ قنا لشرح تفصيلي لعدد من المشروعات عقب الانتهاء منها ودخولها للخدمة تجريبيا وهي نقطة إسعاف العركي وتتكون من مبني من طابق واحد علي مساحة 200 متر، وتحتوي علي "سكن للطاقم الطبي، غرفة مولد، غرفة تحكم، جراجين لسيارات الإسعاف".

وأطلق الداودي، إشارة التشغيل التجريبي لمركز طبي العركي والذي يتكون من 3 طوابق علي مساحة 990 متر ويحتوي علي "عيادة طب أسرة، عيادة أسنان، عيادة إسعاف أولية، صيدلية، معمل دم وطفيليات، تثقيف صحي، سكن للطاقم الطبي"، بالإضافة الي مركز تأهيل العركي والذي يتكون من طابقين علي مساحة 842 متر، ويحتوي علي "مكتب تأهيل، حضانة، صالة ألعاب رياضية، غرفة علاج طبيعي للكبار، دعم أسري، تخاطب".

وأشار " الداودي " إلى أن المنشآت الطبية التي يجرى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة سوف تسهم في تلبية الاحتياجات الطبية المختلفة للمواطنين، خاصة أن جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة تتم طبقا للمعايير والمواصفات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل المُقرر تطبيقها بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.