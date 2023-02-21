محافظ قنا يتفقد أعمال الرصف والتبطين بقرية العركى ضمن مشروعات حياة كريمة

أجرى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، جولة ميدانية سيرا على الأقدام لمتابعة أعمال الرصف التى تمت بطريق قرية العركى التابعة لمركز فرشوط وأعمال التبطين والتدبيش التى تجرى بترعة العركى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، رافقه العميد محمد السيد، المشرف على تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، والمهندس كمال محمود، وكيل وزارة الرى بقنا والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا، وحافظ محمود رئيس مدينة فرشوط وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ قنا، إنه جارى الانتهاء من أعمال رصف طريق العركى بطول كيلو و200 متر وعرض 8 أمتار طبقا للمواصفات القياسية والفنية لأعمال الرصف، بهدف التيسير على حركة المواطنين.

وأضاف الداودى، أنه تم الانتهاء من تركيب أعمدة الإنارة وكشافات ليد بالطريق، لتحقيق معدلات أمان عالية الجودة، حفاظا على سلامة المواطنين، كما تفقد أعمال التبطين التى تمت بترعة العركى بطول 6 كيلو و500 متر بتكلفة إجمالية بلغت 20 مليون ضمن أعمال التبطين والتدبيش التى تجرى لعدد من الترع بمركز فرشوط، موضحا أنه يجرى تبطين 128 ترعة ومصرف بمختلف قرى المحافظة تخدم مساحة 123 ألف و643 فدان، بإجمالى أطوال 540 كم بتكلفة مالية تصل إلى مليار و876 مليون جنيه، لافتا إلى أنه حتى الآن تم تبطين 310 كم بنسبة 55% من إجمالى المستهدف.