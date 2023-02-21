محافظ بنى سويف يبحث مشروع إنشاء منتجع استشفائى بـ"الحيبة" على مساحة 487 فدانا

استقبل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، الدكتور أحمد الأشقر المستشار السياحى العلاجى بوزارة الصحة، بحضور بلال حبش نائب المحافظ، وذلك للوقوف على مستجدات مشروع إنشاء منتجع استشفائى علاجى على مساحة 487 فدانا بالحيبة - مركز الفشن، وهو المشروع الذى حصل على موافقة القيادة السياسية وتعمل الحكومة على دخولة حيز التنفيذ.

وخلال اللقاء تم استعراض بعض تفاصيل المشروع الطموح الذى يمثل إحدى ثمار الاستراتيجية التنموية المحلية التى أطلقتها المحافظة منذ أكثر من عامين، وكانت هى الأولى من نوعها على مستوى المحافظات، فى إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وفقاً لبعض المخططات المقترحة لتطوير وتنمية المنطقة، حيث يضم المشروع المقترح إنشاء منتجع عالمى للاستشفاء البيئى ومركز طبى عالمى وجامعة دولية تضم كليات فريدة لجذب الطلاب المصرية والعرب والأجانب من خلال تخصصات مميزة مع استثمار كل الموارد الطبيعية لنهر النيل.

وفى سياق منفصل، كلف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف رؤساء المدن المعنية وكافة الأجهزة المختصة بتسهيل عمل الشركة البولندية للتنقيب عن البترول والتى تعمل بموجب عقد مبرم مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ميرلون الفيوم للبترول.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ لوفد من الشركة قبل انتقالهم لموقع الأعمال، أعرب الوفد عن شكره وتقديره لمحافظ بنى سويف، واستجابته وتلبيته طلبهم بعقد هذا اللقاء والاستماع لمطالبهم التى ستدفع بجهودهم.