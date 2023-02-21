محافظ بنى سويف يتفقد تنفيذ مشروع تطوير سوق الدهشورى

بنى سويف هانى فتحى

قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظة بنى سويف ، بجولة ميدانية، تابع خلالها أعمال تطوير ورفع كفاءة سوق الدهشوري بمدينة بني سويف بشارع عبد السلام عارف، والذي يتم في إطار تفعيل البروتوكول الموقع بين المحافظة وصندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وضمن خطة المحافظة والصندوق في مجال تطوير وتنمية مناطق التطوير العمراني والعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السكان بتلك المناطق من خدمات ومرافق عامة وأنشطة وغيرها.

وتفقد المحافظ الأعمال التي تم تنفيذها لتطوير ورفع كفاءة السوق، على مساحة إجمالية تزيد عن 2900م، وتشمل إنشاء باكيات وفرش للخضار و باكيات للأسماك، بجانب إحلال وتجديد الأكشاك الخارجية القائمة وإضافة إكشاك جديدة، لاستيعاب كافة الباعة، الذين تم نقلهم لموقع بديل"بشكل مؤقت" في مكان قريب من السوق، لحين إعادة تسكينهم بالسوق "وفق الإجراءاءات المنظمة لذلك "بعد الانتهاء من تطويرالسوق" ودعمه بكافة الخدمات والمرافق الأساسية، والتي تشمل إنشاء غرف كهرباء، أمن وإدارة ودورات مياه و كافتيريات، مع عمل مداخل"بوابات "للسوق موزعة على الجهات الأربع بجانب سور كبير بمحيط السوق.

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة المستمرة لأعمال التطوير ورفع الكفاءة ، وتضافر جهود كافة الجهات الشريكة خاصة شركات المرافق ، لضمان انتظام سير العمل بالتوازي مع الحفاظ على سيولة الحركة وعدم تأثر الخدمات والمرافق بالمنطقة المحيطة بالسوق ،خاصة مرافق المياه والصرف والغاز والكهربائي ، مشيراً إلى أن أعمال تطوير السوق تأتي ضمن الخطة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الصندوق للقضاء على الأسواق والمواقف العشوائية التى تتسبب فى أضرار بالمناطق السكانية المتواجدة بها أو إعاقة الحركة المرورية، والإضرار بالشكل الحضارى.

رافق المحافظ خلال الجولة :السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، هاني الجويلي رئيس المدينة، المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني ، شيرين حسين مدير المكتب الفني بالمحافظة ، وبعض المهندسين بالمكتب الفني

جدير بالذكر، أن المحافظ قد وجه بتشكيل لجنة تيسير خاصة بمشروع إنشاء وتطوير السوق، والتي تتولى القيام بتذليل كافة العقبات التي تواجه أعمال التنفيذ،مع تنسيق الجهود لإنهاء المشروع، الذي يمثل أهمية حيوية للمواطنين، مع إعداد تقرير أسبوعي عن مستجدات العمل والحلول المنفذة حيال عدد من المعوقات، ومتابعة المشروع مع التخطيط العمراني بشكل يومي للوقوف على الإجراءات المنفذة.