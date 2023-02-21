محافظ الدقهلية يحيل 33 محضر مخالفات تموينية للنيابة العامة

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 33 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.. وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية. ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ان الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن المنزلة ميت سلسيل وشربين والمطرية، و تمى الامديد والجمالية وطلخا وحي غرب المنصورة وميت غمر، وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 8 محاضر نقص وزن، و4 محاضر عدم مطابقة للمواصفات، و4 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، و2 محضر تصرف في دقيق بكمية قدرها (5شكاير)، و1 محضر انتهاء من الإنتاج، و7 محاضرعدم وجود شهادة صحية، و5 محاضر عدم إعلان عن الاسعار، و1 محضر عدم توريد أرز شعير للمزراعين و1 محضر سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 1 طن نشا ذرة و2.5 طن ملح طعام و1.5 طن اعواد قرفة، وتم إعدام 1 كجم جبنه و12 كجم عسل ابيض، و15 كجم زيتون مخلل و6 كجم عسل اسود وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي ذات السياق استمرت حملات المرور والتفتيش من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن والاحياء. حيث تم متابعة تنفيذ اعمال اللجنة الخماسية بمركز ومدينة ميت غمر باشراف ومتابعة اللواء وجدي الجرواني رئيس المركز والمدينة، وبمركز ومدينة طلخا باشراف ومتابعة محمد الامين رئيس المركز والمدينة، وبمركز ومدينة الجمالية باشراف ومتابعة اللواء انور عثمان رئيس المركز والمدينة، وبنطاق حي غرب المنصورة باشراف ومتابعة المحاسب سيد النخيلي رئيس الحي، وتم تحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفات وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة، بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.