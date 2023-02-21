محافظ الدقهلية يحيل 135 موظفا بشربين وبلقاس للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون إذن

الدقهلية شريف الديب

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، إحالة 135 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والوحدات البيطرية ومراكز الشباب، المتغيبين والمنقطعين وتاركى العمل بدون إذن للتحقيق، وذلك بناء على تقرير حملة المرور الميدانى المفاجئ بنطاق مراكز ومدن شربين وبلقاس.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، وذلك بنتائج حملات المرور الميداني على عدد من والوحدات الخدمية، وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها.

هذا وقد تم تنظيم حملات المرور المشار إليها تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية بإشراف اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات، وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الإنضباط والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

هذا وقد أوضح التقرير أن الذين تم إحالتهم للتحقيق يشمل عدد 127 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية، شملت الوحدات الصحية بقري ترعة غنيم وكفر الحاج شربيني، وابو زاهر وكفر الاطرش بمركز شربين وكذلك مستشفي شربين العام، وايضا الوحدات الصحية بقري الخازندار وابو عرصه بمركز بلقاس، وشمل التحقيق ايضا عدد 2 من المسئولين بمركز شباب ابو عرصه والسماحية الكبري بمركز بلقاس حيث وجدت هذه المراكز مغلقة في مواعيد العمل الرسمية واثناء حملات التفتيش والمرور للجان التفتيش، كما شمل التحقيق عدد 6 من العاملين بالادارة البيطرية بمدينة شربين.

وقد وجه محافظ الدقهلية لوكلاء الوزارات مديري مديريات الصحة والشباب والرياضة والطب البيطري لسرعة اتخاذ اللازم حيال اجراء التحقيقات في حالات الغياب، وترك العمل بدون اذن رسمي ومسئولي الوحدات التي وجدت مغلقة اثناء التفتيش والمرور في مواعيد العمل الرسمية وفقا لما هو وارد بتقرير لجنة التفتيش والمرورالمشار إليه.