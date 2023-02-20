محافظ الإسماعيلية يعقد اجتماعًا لحصر المشروعات المتعثرة على أرض المحافظة

عقد اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الاثنين، اجتماعًا لحصر المشروعات المتعثرة الممولة من كافة الجهات على أرض محافظة الإسماعيلية، وذلك بناءً على الكتاب الدورى لوزارة التنمية المحلية رقم 41 لسنة 2023 والخاص بحصر المشروعات المتعثرة الممولة من كافة الجهات على أرض المحافظة.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد للمحافظة ومديرى العموم للمديريات الخدمية والمرافق الحيوية بالمحافظة والجهات المعنية بالاجتماع.

ومن جانبه، أشار بشارة إلى إعداد بيان فعلى لحصر المشروعات المتعثرة وفقًا لثلاث نماذج على أن يكون النموذج الأول لمشروعات سبق وأن تعثرت وتم إزالة أسباب التعثر، والثانى لمشروعات سبق وأن تعثرت وتم إدراجها فى خطة العام المالى القادم والثالث لمشروعات متعثرة ولا يوجد لها تمويل مالى مع وضع رؤية المحافظة فى إزالة أسباب التعثر وذلك تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لإيجاد حلول عاجلة لإزالة أسباب التعثر لخدمة المواطنين.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة بعض المشاريع المتعثرة التابعة لمديريات التضامن الاجتماعى والصحة والسكان والشباب والرياضة والطب البيطرى، بالإضافة إلى مناقشة أسباب التعثر سواء كان تمويل مالى أو تعارض بين الولايات للأرض محل إقامة المشروع أو تنسيقات ما بين المديريات المختلفة بالمحافظة.