محافظة الجيزة تعلن فرص عمل برواتب تصل لـ4700 جنيه.. اعرف طريقة التقديم

كتبت - مرام محمد

كشفت محافظة الجيزة عبر منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن إعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة توافر فرص عمل "عمال إنتاج" بأحد المصانع.

وحددت محافظة الجيزة شروط التقديم، على النحو التالي:

- المؤهل لا يقل عن متوسط.

- السن من 21 حتى 35 سنة.

- العمل 12 ساعة.

- ذكور فقط.

- موقف واضح من التجنيد.

- المرتب يحتسب 3000 جنيه صافي على 8 ساعات عمل والـ4 ساعات الإضافية يتم احتسابها بنظام أوفر تايم ليتراوح المرتب على 12 ساعة بين 4500 جنيه و4700 جنيه.

- مزايا تشمل تأمين طبي واجتماعي، ومواصلات.

وحددت محافظة الجيزة، مواعيد الحضور للمتقدم إلى الوظائف، مؤكدة الحضور لمقر الجهاز 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميا من الأحد وحتى الخميس، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا.

وأشارت المحافظة، إلى أنه يمكن للمتقدمين إلى الوظائف المطلوبة، التواصل عبر أرقام التليفونات التالية: "35720825 - 35711198".

جدير بالذكر أن نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن وزارة القوى العاملة، أعلنت تلقيها طلبات من 52 شركة قطاع خاص في 14 محافظة لشغل 3863 وظيفة خالية في عدد من التخصصات، أبرزها مهندسين تخطيط وميكانيكا وإنتاج، ومحاسبين، ومنسقين ميدانيين، ومندوبين مبيعات وأفراد أمن بمواقع مميزة، وممرضين، وفنيين، برواتب تصل لـ7450 جنيه شهريا، فضلا عن مزايا تأمين صحي واجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهري فبراير ومارس 2023.