مجلس جامعة طنطا يكرم فريق طلاب الهندسة لحصدهم أول مركز بمجال التخطيط الذكى

الغربية محمد طارق

كرم مجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكى اليوم فريق طلاب كلية الهندسة الفائز بالمركز الأول فى مجال التخطيط الذكى فى مسابقة هاكاثون الذى نظمتها جامعة بنها بالتعاون مع شركة امازون الأمريكية ووزارة التعليم العالي، بمشاركة 35 جامعة حكومية وأهلية وخاصة حيث قام رئيس الجامعة بتكريم الدكتور أحمد نصر عميد الكلية، والدكتور محمد على عيطه، والفريق الطلابي محمد ناجى ابو عجور، و محمد محمد حسن، ولمياء اشرف التطاوى، ومصطفى احمد عبد العظيم، ومحمد ابراهيم القبلاوى.

قدم الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة التهنئة لفريق لطلاب على تميزهم العلمى وتمثيلهم المشرف للجامعة ووجه بتوفير كل الدعم والرعاية لهم لاستمرار تميزهم العلمى وتنمية مهاراتهم موضحا أن اكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين والمبتكرين وتنمية مهاراتهم على رأس الأولويات بالجامعة، ةووجه الطلاب بالسعى الدائم لتحقيق التميز وحصد المزيد من المراكز المتقدمة فى المسابقات

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، وبحضور الدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق وعضو مجلس الجامعة، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات وامين عام الجامعة.

وكان أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا عن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على التعديلات المقدمة للائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعة طنطا.

وأوضح رئيس جامعة طنطا أن التعديلات التي تم الموافقة عليها شملت إضافة علاوة 2009 وكذلك زيادة عدد شهور الميزة من 132 شهر لتكون 140 شهر، مضيفا أن القرار سيتم تطبيقه بأثر رجعي لكل من بلغ السن القانونية لبلوغ المعاش من المشاركين بالصندوق بدءا من 1 يوليو2022.

وجه رئيس الجامعة الشكر لفريق العمل القائم على دراسة التعديلات واجراءات الحصول على الموافقات اللازمة وعلى رأسهم الدكتور مدثر ابو الخير المستشار المالي للجامعة ونائب رئيس الجامعة الأسبق والمحاسب احمد رشاد أمين عام الجامعة وعزة جلال مدير التوجيه المالي بالصندوق.