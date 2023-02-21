اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 فبراير 2023 01:00 ص
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مبادرة ابدأ والتوسع فى مشروعات الزراعة خطوة لتوفير عملة صعبة وزيادة الصادرات

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 01:00 ص
مبادرة ابدأ والتوسع فى مشروعات الزراعة خطوة لتوفير عملة صعبة وزيادة الصادرات المحاسب السيد عبد العظيم
كتب عبد الحليم سالم

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أكد السيد عبد العظيم الخبير المالى والاقتصادي، أن المبادرة الرئاسية لتوطين وتنمية الصناعة "ابدأ" بجانب التوسع في مشروعات الزراعة لا سيما زراعات نباتات الأعلاف، ووضع سعر ضمان لها وكذلك نباتات الزيوت خطوة كبيرة نحو توفير العملة الصعبة من جانب وزيادة الصادرات مستقبلا من جانب أخر .

أضاف السيد عبد العظيم لـ"اليوم السابع"، إن مبادرة ابدأ تركز على الصناعات والمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج بمئات الملايين من الدولارات سنويا، وبالتالى فإن توطينها محليا سيوفر مئات الملايين، علاوة على توفير فرص عمل كبيرة، وكذلك حل مشكلات كافة المصانع المتعثرة في مختلف المحافظات، مشيدا بالتعاون بين شركات قطاع الأعمال العام والشركات العامة من جانب، والقطاع الخاص من جانب أخر؛ لتوطين تلك الصناعات وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعميق الصناعة ودعم الاقتصاد الوطنى.

أشار إن التوسع في زراعة نباتات الأعلاف يوفرها محليا بخلاف توفير العملة الصعبة، بما يمثل أمنا غذائيا لكل المصريين، وهو ما ينطبق في الوقت نفسه على نباتات إنتاج الزيوت المختلفة في ظل استيراد مصر لكميات كبيرة من الزيوت سنويا، لافتا أن دخول تلك الأصناف ضمن الزراعة التعاقدية خاصة الذرة وفول الصويا يفيد في انتاج الزيوت وتوفير احتياجات التجار من الأعلاف.

 


ابدا

الزراعة

الاعلاف

الزيوت

السيد عبد العظيم

قطاع الاعمال العام



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