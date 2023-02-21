ماكرون: نحتاج أن يعمل الفرنسيون لفترة أطول قبل التقاعد

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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء، ضرورة أن يعمل الفرنسيون لفترة أطول قليلا قبل التقاعد، وذلك تعليقا على غضب الشارع الفرنسي، بشأن مشروع اصلاح نظام التقاعد، الذي ينص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما بحلول عام 2030.

جاءت تصريحات ماكرون خلال جولته في سوق "رانجيس"، وهو أكبر سوق للمنتجات الغذائية الطازجة في العالم بمدينة "رانجيس" في ضواحي باريس الجنوبية، حيث تبادل الحديث مع العاملين للاطلاع على ظروف عملهم الشاقة.

وقال ماكرون: "هناك أشخاص يعملون ليلا في الطقس البارد وسط أعباء ثقيلة، ونأخذ في الاعتبار هذه الاختلافات ولكن بشكل عام، يعلم المواطنون أن كل فرد يجب أن يعمل لفترة أطول قليلا في المتوسط، وإلا فلن نكون قادرين على تمويل نظامنا التقاعدي".

وأضاف الرئيس الفرنسي أن "هذا الإصلاح يجعل من الممكن خلق المزيد من الثروات للبلاد، حيث سيكون هناك المزيد من ساعات العمل وبالتالي فإن هذا سيساعد على إعادة عملية التصنيع في البلاد، ما يجعل من الممكن تمويل التعليم والصحة (..) وهذا يعتمد على الحس الفرنسي المشترك".

وتابع أن "النقاش الحقيقي الذي يجب أن نجريه في المجتمع هو العمل الذي يسمح لنا ببناء مستقبلنا ومستقبل عائلتنا".

وقام الرئيس الفرنسي بهذه الجولة في سوق "رانجيس" منذ الصباح الباكر برفقة وزير الزراعة مارك فيسنو، والوزيرة المسؤولة عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتجارة والسياحة اوليفيا جريجوار.