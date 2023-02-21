لجنة من التخطيط تتابع مشروع انتقال العاملين للعاصمة الإدارية

كتبت أسماء أمين

ترأس د. أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجنة متابعة مشروع الانتقال للعاصمة الإدارية بالوزارة، في جولتها لتفقد مقر مبنى وزارة التخطيط بالعاصمة لمتابعة الموقف التنفيذي حول جاهزية المقر لاستقبال الموظفين المنتقلين، وشارك باللجنة، م. خالد مصطفى الوكيل الدائم للوزارة، م.أشرف عبد الحفيظ مساعد الوزيرة لشئون التحول الرقمي، أ.طارق عبد الخالق مستشار الوزيرة والمشرف على الموارد البشرية، اللواء أسامة ماضي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالوزارة، أ.طارق صادق مدير مشروع تنفيذي أول - مشروع نقل الوزارات للعاصمة الإدارية، وبحضور السادة أعضاء اللجنة المسئولة عن نقل العاملين للعاصمة.

وأكد د. أحمد كمالي حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على متابعة العمل بالمبنى الخاص بها في العاصمة الإدارية الجديدة وضمان جاهزيته قبل الانتقال النهائي للموظفين، وكذا ضمان توافر كل الأجهزة وأنظمة الاتصالات والشبكات لمتابعة العمل بشكل ثابت، مشددًا على ضرورة حل أية معوقات قد تواجه سير العمل هناك.

وأوضح كمالي أن المبنى مجهز على أعلى مستوى من الإمكانات والوسائل التي تضمن أداء العمل بشكل متطور وكذا تضمن راحة العاملين به، موضحًا أن عملية الانتقال بدأت فعليًا للعاملين المسئولين عن توفير وسائل العمل، على أن تُستكمل عملية الانتقال تباعًا لحين الانتهاء من نقل الوزارة بالكامل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمتابعة عملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.