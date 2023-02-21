كيف تساهم "ابدأ" فى تحقيق التمكين الاقتصادى للفئات المستهدفة بقرى حياة كريمة؟

كتبت أمانى سمير

انطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" خلال "الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة" في 29 أكتوبر 2022 بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لخريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل يدعم تطوير وتوطين الصناعة وتنمية العنصر البشري، فضلًا عن تحقيق التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة في مختلف قرى حياة كريمة.

لذلك فأن شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات - والتي تُعد الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" - تساهم فيها مؤسسة حياة كريمة بحصة حاكمة بما يضمن توفير مصدر مستدام لتمويل حياة كريمة ومشروعاتها المستقبلية، وتعمل شركة "ابدأ" من خلال 3 محاور رئيسية، وهي محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعة، ومحور التدريب والبحث والتطوير.

دعم الصناعة وخلق فرص عمل جديدة

ولعل أحد أهم أهداف محور دعم الصناعة هو التنسيق والتواصل المستمر مع فريق مؤسسة حياة كريمة المتواجد في كافة قرى ومراكز حياة كريمة بمختلف محافظات مصر، وذلك لتوحيد كافة الجهود لتذليل العقبات وبحث المشكلات التي تواجه أصحاب المصانع المتعثرة، لمعاودة الإنتاج وانتظام سير العمل مرة أخرى، كما يساهم محور دعم الصناعة في تحقيق التمكين الاقتصادي من خلال توطين سلاسل صناعات متكاملة بمراكز حياة كريمة تضمن تعظيم استغلال القيمة المضافة لموارد هذه المراكز، وتوطين صناعات حديثة بها، مما يعمل على خلق فرص عمل جديدة للحد من البطالة، بالإضافة إلى دعم العمالة الغير منتظمة.

تدريب وتأهيل العمالة المصرية..الطريق لدفع عجلة التنمية

أما فيما يخص محور التدريب والبحث والتطوير، فأنه يهدف إلى توفير التدريب الفني والمهني والتثقيفي للعمالة المصرية وفقًا للمقاييس الدولية، بالإضافة لتوفير فرص العمل اللائقة بمعدلات عائد مناسبة تؤمن حياة كريمة للعامل المصري، كما يسعى إلى تحقيق الاستدامة من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني التابعة للدولة واعتمادها طبقًا للمعايير الدولية لتلبي متطلبات واحتياجات سوق العمل المحلي والاقليمي والدولي من التخصصات والمهارات المختلفة التي يحددها أصحاب العمل بقطاعات الصناعة المختلفة.

و في هذا السياق انطلقت فعاليات مبادرة "ابدأ حياة" بمحافظة سوهاج في أكتوبر الماضي، بالتعاون مع "حياة كريمة" ووزارة "الإنتاج الحربي" والتي تضمنت برنامج تدريبي مهني متكامل للشباب، ضم تدريبهم داخل سيارة التدريب التابعة لوزارة الإنتاج الحربي على مجموعة من الحرف المختلفة مثل تصليح الأجهزة المنزلية، واللحام والألوميتال والمهن الحرفية الأخرى، كما أعلنت مبادرة "ابدأ" بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"ووزارة الإنتاج الحربي ومحافظة "الدقهلية" عن بدء فعاليات الدورة الثانية من التدريب المهني والتثقيفي لمجموعة من الشباب من خلال عقد عدد من ورش العمل ومحاضرات توعوية وتثقيفية تخلق لهم فرص عمل ملائمة تؤمن لهم ولأسرهم حياة كريمة.