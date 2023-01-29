زيارة أعضاء المبادرة الرئاسية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" لليوم السابع.. صور

كتبت أماني سمير - تصوير كريم عبد العزيز

زيارة استثنائية من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" لـ"اليوم السابع" اليوم، حيث قام الفريق المكون من "عبد الرحمن عمر، وياسمين كمال، ورباب موسى، وعمرو شاهين، ونهال الأشقر"، بعمل ندوة تعريفية عن المبادرة، وكان الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، فى استقبالهم باللإضافة إلى الأستاذ دندراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذى، ورئيس قسم الاقتصاد برئاسة أحمد يعقوب ومحمود عسكر وأمانى سمير وهبة السيد ومروة الغول وأميرة شحاتة وريهام الباشا ومدحت عادل ومؤنس حواس.

وعن المبارة الرئاسية " ابدأ " فقد أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022 .

تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر، كما تُعد مبادرة "ابدأ" ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.



احمد يعقوب وعدد من اعضاء المباردة



اعضاء مبادرة ابدا فى صالة التحرير



اعضاء مبادرة ابدا مع قيادات اليوم السابع



اعضاء مبادرة ابدا مع قيادات قسم الاقتصاد



اعضاء مبادرة ابدا



جانب من زيارة مبادرة ابدا



رئيس التحرير مع اعضاء المبادرة وقسم الاقتصاد



رئيس قسم الاقتصاد وعدد من المبادرة