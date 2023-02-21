اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 فبراير 2023 08:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

كيف تؤمن بيتك؟ من الناحية الشرعية.. مجمع البحوث الإسلامية يوضح.. إنفوجراف

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 07:23 م
كيف تؤمن بيتك؟ من الناحية الشرعية.. مجمع البحوث الإسلامية يوضح.. إنفوجراف إنفوجراف
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كيف تؤمن بيتك؟ نصائح قدمها مجمع البحوث الإسلامية، وذلك من خلال اتباع عدة تعليمات وقراءة بعض الأوراد والآيات وذلك على النحو الآتى: 

1 قراءة سورة البقرة: قال رسول الله "لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة". (مسلم)

 

2 قراءة قوله تعالى: وقل رَبِّ أَعُوذُ بك من همزات الشياطين (97) وأعُوذُ بكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُون (98) المؤمنون

 

3 ذكر الله تعالى عند دخول البيت قال رسول الله : "إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم، ولا عشاء وإذا دخل، فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله عند طعامه، قال: أدركتُم المبيت والعشاء". (مسلم)

 

4 المداومة على المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار الصباح والمساء والدخول والخروج من البيوت.

 

إنفوجراف
إنفوجراف

كيف تؤمن بيتك

الازهر الشريف

مجمع البحوث الاسلامية

تأمين البيوت

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

قافلة الأزهر الشريف تقدم الخدمات الطبية المجانية لأكثر من 10 آلاف مواطن بقنا

السبت، 04 فبراير 2023 04:23 م

تجليات مصرية.. جمال الغيطانى يتحدث عن منطقتى الحسين والأزهر الشريف ..فيديو

الجمعة، 03 فبراير 2023 07:00 م

مصطفى حسنى: تعلمنا صحيح الدين والحلال والحرام من الأزهر الشريف وعلمائه

الأربعاء، 01 فبراير 2023 11:36 م

الأزهر الشريف يطلق مسابقة "معًا" لعودة القيم الإيجابية

السبت، 21 يناير 2023 04:30 م

الأزهر الشريف يشارك بمعرض الكتاب بجناح ضخم للعام السابع على التوالى.. ويختار الدكتور سليمان دنيا شخصية العام.. تخصيص ركن لاستقبال فتاوى الزوار بمشاركة واعظات وآخر للأطفال بشخصيات مجلة نور.. وتوزيع كتب هدايا

الخميس، 19 يناير 2023 03:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة