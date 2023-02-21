كيف تؤمن بيتك؟ من الناحية الشرعية.. مجمع البحوث الإسلامية يوضح.. إنفوجراف

كتب لؤى على

كيف تؤمن بيتك؟ نصائح قدمها مجمع البحوث الإسلامية، وذلك من خلال اتباع عدة تعليمات وقراءة بعض الأوراد والآيات وذلك على النحو الآتى:

1 قراءة سورة البقرة: قال رسول الله "لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة". (مسلم)

2 قراءة قوله تعالى: وقل رَبِّ أَعُوذُ بك من همزات الشياطين (97) وأعُوذُ بكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُون (98) المؤمنون

3 ذكر الله تعالى عند دخول البيت قال رسول الله : "إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم، ولا عشاء وإذا دخل، فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله عند طعامه، قال: أدركتُم المبيت والعشاء". (مسلم)

4 المداومة على المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار الصباح والمساء والدخول والخروج من البيوت.