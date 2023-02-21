كوريا الجنوبية تصدر استراتيجية دفاعية شاملة جديدة الشهر المقبل

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أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، إصدار استراتيجية شاملة جديدة للدفاع الوطني، الشهر القادم؛ لرسم اتجاهين (متوسط وطويل الأجل) للسياسة الأمنية للبلاد، وسط التهديدات العسكرية الكورية الشمالية المتزايدة.

وذكرت الوزارة - في بيان أذاعته وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب) - أن الوثيقة ستحل محل سياسة الدفاع الوطني الحالية، وستضع توجهاً سياسياً لمدة 15 عاماً ويتم نشرها كل خمس سنوات.

وحددت الوزارة، مجموعة من الأهداف العامة، تشمل ما أطلقت عليه الدفاع "المتكامل والنشط" وهو جهد للتعامل مع التحديات الأمنية التي تواجه البلاد مثل التهديدات النووية المتقدمة لكوريا الشمالية ، والمنافسة الصينية الأمريكية المكثفة وتغير المناخ ، الهدف الآخر هو "التحالف والتضامن" ، الذي يعكس جهود سول وواشنطن لتطوير شراكتهما إلى تحالف استراتيجي شامل عالمي وتعزيز تضامنهما شكل منفصل.