قلق فى البرازيل بعد ظهور حالات "جنون البقر".. والسلطات تحقق

فاطمة شوقى

تحقق السلطات الصحية البرازيلية في حالة يشتبه بإصابتها بـ "جنون البقر"، بحسب وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والتموين، حسبما قالت صحيفة "او جلوبو" البرازيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إجراء عينة لتأكيد أو نفى التحليل الأول وبناءً على البيانات المذكورة، فإنه يتم التحقيق فى قضية تتعلق بظهور حيوان من ولاية بارا الأمازونية فى شمال البلاد.

وأوضحت الحكومة أن الفحوصات المخبرية تجرى للتأكيد ، وقالوا في بيان "بناء على النتيجة ، سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة على الفور".

وفي عام 2021 ، أبلغت البرازيل ، وهي واحدة من أكبر منتجي اللحوم في جميع أنحاء العالم ، عن حالتين "غير نمطيتين" من اعتلال الدماغ الإسفنجي البقري (BSE) في المسالخ في مدينتي نوفا كانا دو نورتي وبيلو هوريزونتي ، مما أدى إلى تعليق بعض الدول للواردات.

ثم أوضحت السلطات أن الحيوانات أصيبت بالمرض بشكل متقطع ، ولم يكن له علاقة بتناول طعام ملوث "وأنهلم يتم الكشف عن اى عدوى لحيوانات آخرى.

وفي يونيو 2019، كانت البرازيل قد علقت بشكل مؤقت صادراتها من الماشية إلى الصين إثر اكتشاف حالة إصابة بجنون البقر في ولاية ماتو جروسو غربي البلاد.

وظهر مرض جنون البقر لأول مرة في حقبة الثمانينيات في بريطانيا ومنها انتشر إلى العديد من دول أوروبا والعالم متسببًا حينذاك في أزمة استهلاكية وأخرى بصناعة منتجات اللحم البقري.

وانتشرت رقعة الإصابات بجنون البقر جراء قيام المزارعين بتغذية الماشية بعلف يحتوي على بقايا حيوانات نافقة كانت مصابة.

وكان أن تحور العامل المسبب لجنون البقر وأصاب الإنسان بما يعرف باسم مرض كرويزفلد جاكوب الذي يصيب الدماغ ويؤدي إلى الوفاة وهو ناجم عن تناول لحوم أبقار مصابة.